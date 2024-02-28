посёлок городского типа Новотроицкое, посёлок городского типа Новотроицкое — Familio

Новотроицкое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Николаевская волость
430. Ново-Троицкое (Середпя), село бывшее государственное, при речке Сухой Волновахе, дворов 523, жителей 3192, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5672Новотроїцькеселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Новотроїцька

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Николаевская волость
2Ново-Троицкоебывшие государственные765276127415502

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
687Новотроицкое (Середняя), сел. каз.при рч. Сухой Волновахе.1902832210971156Православный молитвенн. дом. Ярмарок 4.
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