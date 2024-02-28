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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
430. Ново-Троицкое (Середпя), село бывшее государственное, при речке Сухой Волновахе, дворов 523, жителей 3192, церковь православная, школа, 3 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5672Новотроїцькеселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Новотроїцька
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Ново-Троицкоебывшие государственные765276127415502
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
687Новотроицкое (Середняя), сел. каз.при рч. Сухой Волновахе.1902832210971156Православный молитвенн. дом. Ярмарок 4.