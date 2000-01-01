деревня Должино, деревня Должино, Волотовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Должино

Волотовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Должинская волость
814. Должино, село бывшее удельное, дворов 55, жителей 307, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, почтовая станция, кожевенный завод, 4 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Должинская волость
село Должино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Волотовский район
60170Должинодеревня57°45'00"30°33'00"O-36-074

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Волотовский муниципальный район, Славитинское сельское поселение
49610425136д Должинодеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Должинская волость
13Должино (с.)2-го стана, 5-го зем. уч.Должинского556013013226256+земледелиекж. пр., льн. зар.ручей Северка.Школа, волостное правление, зем. коп. ст., кж. звд., и завед. кж. трг., 1 вин., 1 пив. лав., смежно ст ус. г-жи Дрызловой и г. Жукова.
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