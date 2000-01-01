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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
814. Должино, село бывшее удельное, дворов 55, жителей 307, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, почтовая станция, кожевенный завод, 4 Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Должино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60170Должинодеревня57°45'00"30°33'00"O-36-074
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49610425136д Должинодеревня
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
13Должино (с.)2-го стана, 5-го зем. уч.Должинского556013013226256+—земледелиекж. пр., льн. зар.—ручей Северка.Школа, волостное правление, зем. коп. ст., кж. звд., и завед. кж. трг., 1 вин., 1 пив. лав., смежно ст ус. г-жи Дрызловой и г. Жукова.