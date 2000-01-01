деревня Серемовичи, деревня Серемовичи, Жуховичская волость, Новогрудский уезд (на 1909) — Familio

Серемовичи

Жуховичская волость, Новогрудский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Жуховичская волость
508. Серемовичи, деревня бывшая владельческая, при реке Змейке, дворов 72, жителей 528

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Жуховичская волость
Серемовичи, деревня7441444985010
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