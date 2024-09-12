деревня Большое Сонино, деревня Большое Сонино, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Большое Сонино

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
389819Большое Сонинодеревня53°50'с.ш.36°32'в.д.N-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Южно-Одоевское сельское поселение
70636475181д Большое Сонинодеревня

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