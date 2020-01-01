деревня Нибряй, деревня Нибряй, Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Нибряй

Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Езненская волость
Нибры, д., спл. р. Неман, жит. 301 (145 м. 156 ж.), дес. 367, у. гор. 62 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Кошедары 40 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Jiezno seniūnija
Nibrių k.

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