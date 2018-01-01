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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1374Великая Павловка, с. казач.при протоках Нецветае и Тарапульке.71662322382395Церковь православная 1. Приходское Училище. Волостное и Сельское Управления. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
143. Великая Павловка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 771, жителей 3850, волостное правление (уездный город в 7 верстах), 2 церкви православных, школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Великая-Павловка433515019106928022815561734
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Великая Павловка селоВелико-Павловское козаков—7926
1.0Великая Павловка селоВелико-Павловское крестьян собственников и казенных крестьян—762
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18136Велика Павлівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Великопавлівська