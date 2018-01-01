село Великая Павловка, село Великая Павловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великая Павловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1374Великая Павловка, с. казач.при протоках Нецветае и Тарапульке.71662322382395Церковь православная 1. Приходское Училище. Волостное и Сельское Управления. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Велико-Повловская волость
143. Великая Павловка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 771, жителей 3850, волостное правление (уездный город в 7 верстах), 2 церкви православных, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Велико-Павловская волость
село Великая-Павловка433515019106928022815561734

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Велико-Павловская волость
1.0Великая Павловка селоВелико-Павловское козаков7926
1.0Великая Павловка селоВелико-Павловское крестьян собственников и казенных крестьян762

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18136Велика Павлівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Великопавлівська

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