деревня Вихляево, деревня Вихляево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Вихляево

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1897Вихляева, сц. вл.при пруде и колодце.1515114851

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Малоярославецкий уезд, Бабичевская волость
Вихляево, д.596352157

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
66194Вихляеводеревня54°57'36°14'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение село Головтеево
29623452121д Вихляеводеревня

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