посёлок Лисино, посёлок Лисино, Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Лисино

Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Конец полотенца, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Конец полотенца, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Вышивка к мужской рубахе, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Конец полотенца, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 1) 486. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Соколовская волость
пос. Лисино7968Владыченский приход
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