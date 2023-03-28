хутор Эмини, Viesturu pagasts, Bauskas novads (на 2019) — Familio

Эмини

Viesturu pagasts, Bauskas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Бауский уезд, Волость Швиттен
Швиттен138215935535395871126сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Bauskas novads, Viesturu pagasts
Emiņiagrāk Bauskas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=29264

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