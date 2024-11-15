деревня Дижстроки, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019) — Familio

Дижстроки

Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Волость Строкен
Строкен35523184319318369687сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts
Dižstroķiagrāk Liepājas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3212

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