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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды Колотовскому 9 домохозяев товариществу на покупку надельной земли у крестьян Грязовецкого уезда, Авнегской волости, деревни Лаврентьево, в количестве Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Лаврентьево (Шингара) Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Дело о назначении крестьянина д. Лаврентьево Авнегской волости Грязовецкого уезда Николая Ивановича Клишина в штат канцелярских служителей Грязовецкого уездного полицейск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 58, 74, 77. Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Белошингорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3164Лаврентьево, д. каз.при рч. Белом Шингоре.41¼21¼267060
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
463. Лаврентьева, деревня бывшая владельческая, при речках Шингоре Белом и Якше, дворов 29, жителей 203, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11ЛаврентьевоПустошновскоебывшие государственные52146138
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Лаврентьево3799165деревняРусские4087107194
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лаврентьево (кх,скков,1 торг. зав.,2 пром. пред.) 7371деревняЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 37 км. Летнее: 37 км.Зимнее: 53 км. Летнее: 58 км.4040
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247918Лаврентьеводеревня59°13'с.ш.40°37'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404181д Лаврентьеводеревня