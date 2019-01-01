деревня Лаврентьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лаврентьево

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды Колотовскому 9 домохозяев товариществу на покупку надельной земли у крестьян Грязовецкого уезда, Авнегской волости, деревни Лаврентьево, в количестве Показать все
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Лаврентьево (Шингара) Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Дело о назначении крестьянина д. Лаврентьево Авнегской волости Грязовецкого уезда Николая Ивановича Клишина в штат канцелярских служителей Грязовецкого уездного полицейск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 58, 74, 77. Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Белошингорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3164Лаврентьево, д. каз.при рч. Белом Шингоре.41¼21¼267060

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Авнегская волость
463. Лаврентьева, деревня бывшая владельческая, при речках Шингоре Белом и Якше, дворов 29, жителей 203, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
11ЛаврентьевоПустошновскоебывшие государственные52146138

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Лаврентьево3799165деревняРусские4087107194

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Лаврентьевский сельсовет
Лаврентьево (кх,скков,1 торг. зав.,2 пром. пред.) 7371деревняЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 37 км. Летнее: 37 км.Зимнее: 53 км. Летнее: 58 км.4040

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247918Лаврентьеводеревня59°13'с.ш.40°37'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404181д Лаврентьеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.