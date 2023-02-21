рабочий посёлок Медведка, рабочий посёлок Медведка, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Медведка

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
326751Медведкараб.посёлок58°45'00"59°06'00"O-40-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000066рп Медведкарабочий поселок
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