деревня Похвальное, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Похвальное

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2915Похвальное (Горчаково), сц. вл.при рч. Неруче.82058216228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Мало-Архангельская волость
957. Похвальное, сельцо бывшее владельческое, при речке Неручи, дворов 77, жителей 530

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Александровская волость
Похвальная (деревня)9Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Ленинская волость
654109ПохвальноедеревняКраснослободскийрк. НеручВсего: 117. Крестьянского типа: 113.2502895399.68.52.1Глазуновка, М.-К. ж. д. : 8,5 км.п.-т. о. Глазуновка: 8,5 км.

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