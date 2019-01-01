деревня Вяжневка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Вяжневка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Гридинская волость
деревня Вяжновка«Потапьевское» п.-т. отделение5514

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
329049Вяжневкадеревня54°30'с.ш.41°36'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Нестеровское сельское поселение
61623425141д Вяжневкадеревня

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