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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
2АдринодеревняАдринские, озероПудеровского, старообрядческогоМакашанскому сельскому обществу30
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
населенный пункт Аудрини3180707
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Audriņiagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62403
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Audriņi100173021ciemsEKS