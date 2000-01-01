посёлок Аудрини, посёлок Аудрини, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Аудрини

Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Макашанская волость
2АдринодеревняАдринские, озероПудеровского, старообрядческогоМакашанскому сельскому обществу30

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Резекненский район, Аудринский сельсовет
населенный пункт Аудрини3180707

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Audriņu pagasts
Audriņiagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62403

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Audriņu pagasts
Audriņi100173021ciemsEKS

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