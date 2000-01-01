деревня Чулково, деревня Чулково, Ильинская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Чулково

Ильинская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению государственного крестьянина дер. Чулково Ильинской волости Угличского уезда Егора Агапова об освобождении от уплаты податей. 1866–1868 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9615Чулково, д. каз. и вл.при пруде.2810112834

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Ильинская волость
д. ЧулковоIV. Общество № 4386710V—210Воскресенский в Поречье приход
д. ЧулковоV. Общество № 5смотри № 67

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