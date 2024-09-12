хутор Шмат, хутор Шмат, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Шмат

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Елизаветовская станица
4873Шмат хутор, Елисаветовской станицы, при реке Дон28В общ. вл. стан.493774291

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
561262Шматхутор47°08'00"39°31'00"L-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Обильненское сельское поселение
60601458116х Шматхутор

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