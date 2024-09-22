деревня Верхние Лемезы, деревня Верхние Лемезы, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхние Лемезы

Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
434Верхние Лемезы, деревня.при рч. Лемезе.1048641143123Б. —

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Урмань-Кудейская волость
192. Лемезы Верхние, деревня бывшая государственная, при речке Лемезе, дворов 32, жителей 214, мечеть, лавка

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Урман-Кудейская волость
4Верхние Лемезы, д. при р. Лемезе, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.1052586200209Лесной промысел и част. земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Архангельский район
520385Верхние Лемезыдеревня54°38'00"57°12'00"N-40-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Архангельский муниципальный район, Сельское поселение Инзерский сельсовет
80603419116д Верхние Лемезыдеревня

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