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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
434Верхние Лемезы, деревня.при рч. Лемезе.1048641143123Б. —
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
192. Лемезы Верхние, деревня бывшая государственная, при речке Лемезе, дворов 32, жителей 214, мечеть, лавка
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Верхние Лемезы, д. при р. Лемезе, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав.1052586200209Лесной промысел и част. земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520385Верхние Лемезыдеревня54°38'00"57°12'00"N-40-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80603419116д Верхние Лемезыдеревня