фольварк Барсучино, фольварк Барсучино, Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Барсучино

Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
Барсучино, ф. (Васютенко, Цертилки, Снеткова), жит. 55 (30 м. 25 ж.), дес. 114, у. гор. 65 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Бальбиново 59 в.
Барсучино, з. (Ширина), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 25, раз. см. пред.

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