деревня Кушлейкяй, деревня Кушлейкяй, Kelmės rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis (на 2020) — Familio

Кушлейкяй

Kelmės rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Крожская волость
Кушлейки, деревня108612910109
Кушлейки, околица108713011119

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Šiaulių apskritis, Kelmės rajono savivaldybė, Pakražančio seniūnija
Kušleikių k.

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