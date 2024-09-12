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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
20. Пральники, село бывшее владельческое, при реке Бокуневке, дворов 21, жителей 180, церковь православная, винокуренный завод, водяная мельница
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пральники, деревня267202505010
Пральники, имение4312505010
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пряльники162
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пряльники120