деревня Пряльники, деревня Пряльники, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Пряльники

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Ивенецко-Старинская волость
20. Пральники, село бывшее владельческое, при реке Бокуневке, дворов 21, жителей 180, церковь православная, винокуренный завод, водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Ивенецкая волость
Пральники, деревня267202505010
Пральники, имение4312505010

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Пряльнинский сельсовет
д Пряльники162

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Ивенецкий сельсовет
д. Пряльники120

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