деревня Эльмининкай 2, деревня Эльмининкай 2, Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Эльмининкай 2

Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Оникштынская волость
Ельменики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-е, селения917540222

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių seniūnija
Elmininkų II k.

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