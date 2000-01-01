деревня Малькино, деревня Малькино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Малькино

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись Ярославской губ. Ярославского уезда Ильинской вол. дер. Малитино и Нечайка. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2534.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
704Малитино, д. каз.при рч. Вонгель, прудах и колодцах.2210195276

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Ильинская волость
д. МалетиноI. Берлюковское общество78324Берлюковский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
385711Малькинодеревня57°28'с.ш.39°28'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Шопшинское сельское поселение
78612490161д Малькинодеревня

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