деревня Головино, деревня Головино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Головино

Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2083Каньшина (Головина), д. вл.при колодцах.3515136066

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Матовская волость
592. Головина (Каньшино), сельцо бывшее владельческое и государственное, дворов 20, жителей 100, шерстобитня

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Медынский уезд, Матовская волость
Головино (Каньшино), с-цо123120414010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Дзержинский район
76637Головинодеревня54°38'35°46'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение деревня Рудня
29608456106д Головинодеревня

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