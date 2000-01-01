деревня Новая Верхняя Вязера, деревня Новая Верхняя Вязера, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Новая Верхняя Вязера

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
455Новая Верхняя Вязера, д. каз.при рч. Вязере.332185643691

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиялеевско-Пятинская волость
278. Нв. В. Вязера, село бывшее государственное, при речке Вязере, дворов 206, жителей 1558, церковь православная

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