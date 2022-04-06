деревня Кулиги, деревня Кулиги, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кулиги

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Кулига Бухаловской волости Даниловского уезда Корнилом Абрамовичем Абросимовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1531Кулиги, д. вл.при рч. безымянной.3320192547

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Бухаловская волость
д. КулигиI. Общество № 1.221310Бухаловский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
384961Кулигидеревня57°57'с.ш.40°33'в.д.O-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470214д Кулигидеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.