посёлок Первомайский, посёлок Первомайский, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Первомайский

Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Чувашии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Алатырский район
141536Первомайскийпосёлок54°55'с.ш.46°58'в.д.N-38-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Алатырский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
97603460101п Первомайскийпоселок

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