деревня Колобово, деревня Колобово, Пеновский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Колобово

Пеновский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
8864Колобово, д. удел.при оз. Озерце.986073127

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Грылевская волость
49Колобово42¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Пеновский район
796375Колобоводеревня56°42'32°47'O-36-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Пеновский муниципальный район, Охватское сельское поселение
28646435171д Колобоводеревня

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