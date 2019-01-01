посёлок Озерный, посёлок Озерный, Карталинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Озерный

Карталинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Карталинский район
325764Озерныйпосёлок53°06'00"60°53'00"N-41-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение
75623435106п Озерныйпоселок

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