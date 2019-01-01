деревня Ермолова Гора, деревня Ермолова Гора, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Ермолова Гора

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
5941Стенушино (Ермолаева Гора), дер.при пруде.3751147153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
438617Ермолова Горадеревня56°28'с.ш.28°28'в.д.O-35-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Себежское сельское поселение
58654471366д Ермолова Горадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.