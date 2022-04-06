деревня Айзпурве, деревня Айзпурве, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads (на 2021) — Familio

Айзпурве

Bērzkalnes pagasts, Balvu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Мариенгаузенская волость
75Айспуры 2-яфермаСтомпаки, болотоКатолики - Мариенгаузенского, римско-католического; православные - Эржепольского, православного; лютеране - Стружено-Стернянского, лютеранскогоМ. И. Забелло, графине, кат.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Bērzkalnes pagasts
Aizpūreagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1235

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Balvu novads, Bērzkalnes pagasts
Aizpurve100105465ciemsEKS

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