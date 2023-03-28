деревня Таурупишкис, деревня Таурупишкис, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Таурупишкис

Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ширвинтская волость
Заезерьцы, з., оз. Шешоли, жит. 22 (11 м. 11 ж.), дес. 29,96, у. гор. 63 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Евье 42 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Šešuolių seniūnija
Taurupiškio k.

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