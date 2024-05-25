погост Благовещенский, погост Благовещенский, Дубровская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Благовещенский

Дубровская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Описи церковного имущества церкви Покровской погоста Благовещенского Дубровской волости за 1919 год. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-153. Опись 1. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7489Благовещенский, пог.при р. Сулости и оз. безымянном.3537477Церковь православная 1.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Дубровская волость
пог. Благовещенский4858Благовещенский приход

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