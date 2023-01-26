село Рождествено, село Рождествено, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Рождествено

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Оделевская волость
299. Рождествино, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 104, церковь православная, 5 лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
5144Рождественосело57°15'41°23'O-37-107

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
24620440101с Рождественосело

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Оделевская волость
Рождествено с., ш.пруд60201075272124По волости мужчины-промышленники составляют 41,07% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричных-мужчин к населению в том же возрасте — 19,16 (64,80% всех промышл Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8520Рождествино, с.при рч. Белой.4928215860Церковь православная. Ярмарка.
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