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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
584. Коськов, село бывшее владельческое, при речке Хоморе, дворов 137, жителей 1222, церковь православная, школа, питейный дом, 2 водяных мельницы, винокуренный завод
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27034Коськівселоцентр сільської радир-н Шепетівськийсільрада Коськівська
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