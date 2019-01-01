деревня Малая Неведайка, деревня Малая Неведайка, Селижаровский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Малая Неведайка

Селижаровский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Селижаровский район
109634Малая Неведайкадеревня56°38'33°38'O-36-128

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Селижаровский муниципальный район, Оковецкое сельское поселение
28650428361д Малая Неведайкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
10846Малая Неведейка, д. вл.при колодцах.815931616

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Никоновская волость
59Неведайка Малая10¾
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close