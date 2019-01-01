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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
287. Буброва, деревня бывшая государственная, дворов 49, жителей 244, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33496Буброводеревня60°01'с.ш.37°19'в.д.P-37-135
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Где упоминается данное место
Подол рубахи, начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Подол рубахи, начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610408111д Буброводеревня
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
4Буброво (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Бубровского5810916717033735234земледелиеотх. зар.Борисово-Судский почтовый тракт.—Мин. однокл. школа, хлебо-запасный магазин, лав. о-ва потребит., мелочная лавка