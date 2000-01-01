село Кошелево, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Кошелево

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
593Кошелево (Маховица вышняя), с. вл.при рч. Маховице.361535183211Церковь православная 1. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
180. Вышняя Моховица (Кошелево, Егурново), при речке Моховице, дворов 50, жителей 345, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
Кашелево (село)9Полозовские дворы Орловской губернии

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
64736Кошелево (В-Маховец)селоКошелевскийрк. МаховицаВсего: 42. Крестьянского типа: 41.9110019137.38.50.5Орел, М.-К. ж. д. : 21,3 км.п.-т. а. Дубовая Роща: 6,4 км.Шк. I-ой ст.

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