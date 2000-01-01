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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
593Кошелево (Маховица вышняя), с. вл.при рч. Маховице.361535183211Церковь православная 1. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
180. Вышняя Моховица (Кошелево, Егурново), при речке Моховице, дворов 50, жителей 345, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Кашелево (село)9Полозовские дворы Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
64736Кошелево (В-Маховец)селоКошелевскийрк. МаховицаВсего: 42. Крестьянского типа: 41.9110019137.38.50.5Орел, М.-К. ж. д. : 21,3 км.п.-т. а. Дубовая Роща: 6,4 км.Шк. I-ой ст.