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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
200Шехмино, сц. вл.при р. Оке.402661331330
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
61. Шехмино, село бывшее владельческое, дворов 151, жителей 852, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шехмина слобода село6618в лесу180540628116845—12КузьминскоеЦер. дер., каз. вин. лав., зем. дер. шк., плотники
С. Шехминой слоб. пос. церк.-прич.6619в лесу—7101745—12Кузьминское
Шехмина сл. г. г. княжны Крапоткиной и Голаховой хуторъ6620в лесу—1251745—12Кузьминское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1549Шехминосело54°57'с.ш.39°45'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627460106с Шехминосело