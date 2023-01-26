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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об оказании помощи Алексееву Ф. В., жителю деревни Угрюмовка Кощаковской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 1219.
Об оказании помощи Логинову П. Н., жителю деревни Угрюмовки Кощаковской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 1223.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
28Пермяки (Угрюмовка), д. вл.при безымянном ручье.17½1144743
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Казанский уезд
Д. Угрюмовка21Авд. Петр. Мамаева44314
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
152. Угрюмовка, деревня бывшая владельческая, при речке Киндерке, дворов 23, жителей 130, часовня