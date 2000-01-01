село Гурьевка, село Гурьевка, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Гурьевка

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Гурьевка Бутурлинской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2864.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
417Гурьевка (Полянщина), с. вл.при руч. Костыляйке.401033110270Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Инсарский уезд
Сц. Гурьевка43Варв. Ник. Враская104431

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Бутурлинская волость
215. Гурьевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Костыляйке, дворов 40, жителей 249, церковь православная
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