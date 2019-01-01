деревня Копиуне, деревня Копиуне, Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Копиуне

Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Домопольская волость
124КоповняфермаКопывня, озероСтружано-Стернянского, лютеранскогоЯ. Муйженику, крест. , лют.1
167АвгустовозастенокКопывня, озероБиржанского, римско-католическогоД. и М. Скангелям, крест. , кат.2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Lazdukalna pagasts
Kopiuneagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62173
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