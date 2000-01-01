деревня Мясницы, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Мясницы

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьян дер. Мясницы Середкинской волости Гдовского уезда об отдаче им в аренду казенной оброчной статьи. 1900–1901 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По жалобе крестьянина деревни Мясницы Середкинской волости Д. Васильева на постановление Гдовского уездного по крестьянским делам присутствия. 1875–1876 гг. // Центральны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1479Мясницы, д. каз.при колодце.7538192723

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Мясницы д.943 стан4717 участок47почтовое отделение Маслогостицы.

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