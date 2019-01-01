деревня Городище, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Городище

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Городища Зубовской волости Кадниковского уезда Боборухина об отчуждении у него земли. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Дягилегорской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5309Городище, д. вл.при рч. Явенге.1832384550

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Зубовская волость
117ГородищеАнисимов.ВоскресенскийШипилова15616498
12ГородищеГородищев.ВоскресенскийИнихова15616153738

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Зубовский сельсовет
Городище 42деревняЗимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 164 км. Летнее: —.1821

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273228Городищедеревня60°38'с.ш.39°55'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Явенгское сельское поселение
19618456166д Городищедеревня

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