посёлок Мусковит, посёлок Мусковит, Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Мусковит

Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Мамско-Чуйский район
120756Мусковитпосёлок58°13'113°17'O-49-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Мамско-Чуйский муниципальный район, Витимское городское поселение
25624155116п Мусковитпоселок
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