сельцо Русская Садовка, сельцо Русская Садовка, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Русская Садовка

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
285Русская Садовка, сц. вл.при руч. Садовке и рч. Тешняре.4623168471541

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Никольская-Барнуковская волость
123. Русская Садовка, сельцо бывшее владельческое, дворов 183, жителей 1197, 30 маслобойня.
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