деревня Нелинеудорская, Удорский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Нелинеудорская

Удорский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Косланской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12237Нелинеудорская (Нелинеудинская), д. каз.при р. Мезени.з. 333 л. 53430 61134339

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Розгортская волость
Нижнеудорская304 5599 14

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Удорский район, Косланский сельсовет
Удора нижняя (кр. уг.) 844деревня112713979103182

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