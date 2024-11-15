Населенное место

Гудзенята, выс (гр. Чапского), р. Понарка, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 3, у. гор. 10 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Солы 11 в.