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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4441Ковали, с. вл. и казач.при р. Хороле.143225645667Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
Х. Орлик-Богачанск и с. Ковали17Марья Григ. Чарныш178—70
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1049. Ковали, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 180, жителей 1250, церковь православная, питейный дом, лавка, кзн., 16 ветряных мельни Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
30.0Ковали селоКовалевское козаков31518418464875195251044
30.0Ковали селоКовалевское крестьян собственников3152626—457372145
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19366Коваліселоцентр сільської радир-н Хорольськийсільрада Ковалівська