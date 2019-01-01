деревня Жоготово, деревня Жоготово, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Жоготово

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
14632Жоготово, усадьба.при рч. Суевке.6637524Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Холмский уезд, Бологово-Ниговская волость
442. Жоготово, поселок, волостное правление (уездный город в 66 верстах). В 7 верстах — 2 церкви православных, ярмарка, вод. и ветр. мльн.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Холмский уезд, Ниговская волость
деревня Жеготово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
283641Жоготоводеревня56°51'31°38'O-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Бологовское сельское поселение
28602410136д Жоготоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close